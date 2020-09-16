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Kadir Şeker için savcı mütalaasını verdi: En üst sınırdan indirim…

Konya'da sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldüren ve 19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker'in yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaa verdi. İddianameye bağlı kalan savcı, suçun ağır tahrik altında işlendiğini, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi.

Müslüm EVCİ
10:59 -
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Kadir Şeker için savcı mütalaasını verdi: En üst sınırdan indirim…

Konya’da, sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı (32), dayağa engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker’in (20) yargılandığı davada 3’üncü duruşma bugün yapıldı.

Duruşmaya Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katılırken, solanda ailesi, öldürülen Özgür Duran’ın ailesi ve taraf avukatları yer aldı. Saat 09.45 sıralarında başlayan duruşmada son tanığın dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, sanığın ‘haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.

NE OLMUŞTU ?

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda Ayşe Dırla’ya şiddet uyguladığını gördüğü Özgür Duran'ı engellemek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçakladı. Duran olay yerinde hayatını kaybederken Şeker, ‘kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, ‘kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi.

Şeker’e ayrıca ‘yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.

Üniversite sınavlarına hazırlandığı günlerde yaşadığı olay nedeniyle cezaevine düşen Kadir Şeker tutuklu bulunduğu sürede eğitim desteği almıştı.

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Konya savcı şeker
Son güncelleme: 11:23 16.09.2020
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