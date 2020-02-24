Kadir Şeker için ‘sosyal araştırma raporu’ hazırlandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kadir Şeker’in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için ‘sosyal araştırma raporu’ hazırlandı.
Tutuklu Şeker’in liseyi okuduğu Akşehir ile ailesinin yaşadığı Ilgın’da, yakın çevresine sorular sorularak hazırlanan raporda, Kadir Şeker’in, efendi, yardımsever bir kişiliği olduğu, en küçük bir tartışma dahi yaşamadığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi.
Şeker’in bindiği araçlarda, kadın ve yaşlı yolcu gördüğünde ayağa kalkıp yer verdiği, aile üyelerinin suça meyilli olmadığı, ağabeyi ile eğitimlerine çok önem verdikleri ve okullarında başarılı oldukları ifade edildi.
Öte yandan Şeker’in kriminal incelemeye gönderilen mont ve sırt çantasıyla ilgili istenilen raporun henüz tamamlanmadığı belirtildi. (DHA)