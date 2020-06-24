Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker davası nedir?

Geçtiğimiz aylarda Konya’da sevgilisi Ayşe D.’ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran’ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker kimdir merak ediliyor. İşte hakkındaki bilgiler…
KADİR ŞEKER KİMDİR?
Kadir Şeker 20 yaşında üniversiteye hazırlanan bir öğrencidir. 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda meydana geldi. Antalya’dan Konya’ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı.
Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran’a müdahale etmek istedi.
Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.