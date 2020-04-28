Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker kaç yaşında?

Konya’da parkta darp edilen bir kadını kurtarmak isterken çıkan arbede sonucu Özgür Duran’nın ölümüne sebep olan Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu. Şeker’in 12 ile 18 yıl arası hapsi istenmişti.

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Kadir Şeker 20 yaşında üniversiteye hazırlanan bir öğrencidir. 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı.

Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.