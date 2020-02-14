Kadir Şeker’in babası: Kadir içeride ders çalışmaya devam ediyor

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, iddiaya göre, bir parkta sevgilisi Ayşe D.’ye şiddet uygulayan 32 yaşındaki Özgür Duran’ı engellemek istedi. Ancak çıkan arbedede Duran’ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker, tutuklandı.

Kadir Şeker Perşembe günü Konya Kapalı Cezaevinde ailesiyle görüştü. Baba Cengiz Şeker görüşmenin yaklaşık yarım saat kadar sürdüğünü belirterek ailesi olarak Kadir Şeker’e moral vermeye çalıştıkları anlattı.

“KADİR HIRSINDAN AĞLAYACAKTI”

Oğluyla arasında geçen diyalogu aktaran Baba Cengiz Şeker; “Kadir ‘bana katil diyorlar’ dedi. Ancak ne biz onları tanırız ne de onlar bizi tanır” dediğini söyledi.

“Burada Kadir yaşanan olaya karşı bir duyarlılık gösteriyor sadece yoksa olayla hiçbir alakası yok Kadir’in” diyen Cengiz Şeker şöyle konuştu:

* Mesele sadece oradaki olay. Burada Kadir’in başka bir kötü niyeti asla olamaz. O olay esnasında bayanın ağlaması çocuğumu etkiliyor başka hiçbir kötü niyet yok. Kadını ya da diğer kişiyi tanımaz kötü biri mi iyi biri mi olduğu bilmez. Burada sadece vicdanıyla bir hareket yapıyor.

* Bu olay başka bir yerlere çekilmeye çalışılmasın. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum şiddet kimden gelirse gelsin kime karşı yapılırsa yapılsın biz haklının yanındayız. Biz zulme uğrayanın yanındayız.

* Kadir hırsından ağlayacaktı biz teselli etmeye çalıştık ve moralini birazda olsa düzelttik. ‘Evladım dışarıdan sana çok destek var seni seviyorlar. Senin kötü niyetli olmadığını biliyor herkes’ dedik.

“KADİR İÇERİDE DERS ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”

Kadir’in kendisine katil denilmesine çok üzüldüğünü belirten baba Cengiz Şeker şu ifadeleri kullandı:

* Derslerine yardımcı olunmaya çalışılıyor. Avukatlar Kadir’in ziyaretlerine gittiklerinde onun psikolojisini düzeltmeye çalışıyorlar. Motive etmeye çalışıyorlar. ‘Sen buranın çocuğu değilsin, buraya kendine adapte etme.

* Derslerine çalış ve hayallerine devam et. Buradan en kısa zamanda kurtulacaksın’ diyerek motive etmeye çalışıyorlar. Kadir ders kitaplarını ve testlerini aldı içeride çalışmaya ders devam ediyor.

“İNŞALLAH BÖYLE OLAYLAR BİR DAHA OLMAZ”

Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması temennisinde bulunan baba Şeker, sözlerini şöyle sonlandırdı:

* İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz. Kimse kimseye şiddet uygulamaz milletimiz bu olaydan ders çıkarır. Bu olay milletimize birleştirici bir rol oynar. Bu gibi şiddet olayları çok olmaya başladı. Kimse kimseye şiddet uygulamasın biz birlik ve beraberlik içerisinde yaşayalım.

* Memleketimizin zaten epeyce sorunları var birbirimizi bırakmayalım birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Biz bir iyilik yaparken karşılıksız yapıyoruz karşı tarafın ne söylediği ifade değiştirip değiştirmediği önemli değil.

* Çocuğum bir olaya insani olarak etmiş bundan bir karşılık ya da menfaat beklemiyoruz. Orada bir zulüm var ve yanlış bir iş vardı buna verilen karşılık menfaat ya da çıkar beklemiyordu.

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