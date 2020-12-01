Kadir Şeker’in babası SÖZCÜ’ye konuştu..

Konya’da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker’in öldürdüğü sevgilisi Özgür Duran’ın elinden dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla, polis tarafından bir araca düzenlenen operasyonda 900 gram eroinle yakalanmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dırla, tutuklanmıştı.

“KADİR KİRLİ İLİŞKİLERİNİ BİLSE YARDIM ETMEZDİ”

Yaşanan gelişmeleri SÖZCÜ'ye değerlendiren Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, “Ayşe Dırla'nın eroinle yakalanması tüm kamuoyuna oğlumun bir kez daha masum olduğunu gösterdi. Kadir bu kadının bu şekildeki kirli ilişkilerini bilse müdahale etmezdi. Ama Kadir burada bir kadının yardım çığlığına sessiz kalmadı ve yardımcı oldu. Orada herkesin kızı, eşi ya da kız kardeşi olabilirdi. Kadir olay yarından ayrılmak isterken bu kez Özgür Duran kendisine saldırıyor ve bu olay yaşanıyor” dedi.

“ARALARINDAKİ KİRLİ İLİŞKİLER DEŞİFRE OLUYOR”

Kadir Şeker'in kendisine müdahale etmek isterken ölümüne sebep olduğu Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner'in, “Uyuşturucu madde satmasına izin vermediği için, benim çocuğumu yok ettiler. Kadir Şeker'i de katil olarak tuttular” sözlerine de tepki gösteren baba Cengiz Şeker, “Bu tarz iftiralarla aralarındaki kirli ilişkinin ortaya çıkmaması için uğraşıyorlar. Karanlıktan korkan yüksek sesle şarkı söyler. Her geçen gün bunların aralarındaki kirli ilişkiler deşifre oluyor. Şu an da türlü yalanlarla algı yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi de bu söylemler üzerinden çeşitli televizyon kanallarında bunları tartışıyorlar. Kadir'in bunları duyması halinde ne kadar üzülebileceğini hiç düşünmüyorlar mı?” dedi.

“KADİR ÇOK ÜZGÜN”

Geçtiğimiz günler de annesinin Kadir Şeker'le cezaevinde görüştüğünü ifade eden Cengiz Şeker, “Eşim geçtiğimiz günlerde Kadir'le görüştü. Kadir'in moralinin çok bozuk ve üzgün olduğunu söyledi. Kadir şimdi bu son gelişmeleri de televizyondan öğrenmiştir. Yapılan haksız eleştiri ve iftiralar Kadir'i cezaevinde çok yıpratıyor. Kadir şu an üniversite sınavlarına da hazırlanmıyor. Tüm kamuoyundan yersiz iftira ve yalanlara karşı oğluma dua etmelerini istiyorum” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

5 Şubat 2020 tarihinde Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı (32),engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde ‘Kadının ağlama seslerine dayanamadım’ diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını ifade ederken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker’e ‘Ablacım o benim eşim, sen git’ diyerek uyardığını iddia etmişti.