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Kadir Topbaş corona nedeniyle yoğun bakıma alındı

Corona virüsüne yakalanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı.

Güncellenme: 05:41, 04/12/2020
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Kadir Topbaş corona nedeniyle yoğun bakıma alındı

16 Kasım'dan itibaren corona virüsü tedavisi gördüğü belirtilen eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Oğlu Ömer Topbaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* 16 Kasım'dan beri Covid tedavisi gören Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı.

* Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar.

* Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.. İHA

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Yayınlanma Tarihi:05:38,
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