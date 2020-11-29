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Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

Karaman’da çalıştığı bisküvi fabrikasında kafasını kek makinesine kaptıran işçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:20, 29/11/2020
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Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Mesut Kara, çalışmakta olan kek makinesine kafasını kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden ağır yaralı olarak çıkarılan işçi, çağırılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

Karaman Sanayi
Yayınlanma Tarihi:13:19,
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