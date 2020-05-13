Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Lokanta ve kafelerin açılış tarihi belli mi?

Corona virüsü önlemleri hafifletilirken bazı sorulara merakla cevap aranıyor. Hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında, berberler, güzellik salonları, AVM'ler ve adliyeler gibi vatandaşların sık sık gittiği bazı yerlerin açılış tarihi hakkında bilgilendirme yapılmıştı. Peki, kafeler ne zaman açılacak? Lokanta ve restoranların açılış tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

KAFELER, LOKANTALAR VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü sonrası normalleşme adımları kapsamında berberler, güzellik salonları, adliyeler ve AVM'ler açıldı. Ancak kafeler, restoranlar ve kıraathanelerin açılış tarihi belirtilmedi. Adı geçen işletmelerin açılış tarihi olarak corona virüsü verilerinin seyri incelenecek. İnsanların sosyal temasa dikkat etmedikleri bu tarz işletmelerin açılış tarihinin bayramdan sonra karar bağlanacağı öngörülüyor.

AVM'LERİN YEMEK KATLARI AÇIK OLACAK MI?

Bilindiği gibi AVM'ler 11 Mayıs itibariyle açık olacak. Ancak AVM'lerin yemek katları ve içinde bulunan kafeleri yine açık olmayacak. AVM'lerde bulunan giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla açık olacak.