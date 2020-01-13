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Kafede çıkan yangın 7 katlı binayı sardı

İzmir'in Bornova ilçesinde yedi katlı binanın zemin katındaki kafede elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Dumanlar yedinci kata yükselirken, bazı vatandaşlar binanın içinde mahsur kaldı.

13:17 -
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Olay, İzmir’in Bornova ilçesinde meydana geldi Küçükpark’ta bulunan yedi katlı binanın zemin katındaki kafede, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.

(FOTO: DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın iki saat süren bir çalışma sonrası kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen beş kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

(FOTO: DHA)

Yangının çıktığı kafe kullanılamaz hale gelirken, apartmanda da hasar meydana geldi. Binanın yedinci katında oturan Mustafa Aras ise “Dumanlar yedinci kata kadar yükseldi. Kafe naylon, branda ve tente olduğu için yangın büyüdü. Çok tedirgin olduk. Her yer duman altındaydı. İnsanlar binadan çıkamadı. Arkadaşlarım yedinci kattan sadece dördüncü kata inebildi. Mahsur kaldılar, itfaiye kurtardı” dedi. (DHA)

Ege Üniversitesi izmir Polis Sağlık yangın
Son güncelleme: 13:33 13.01.2020
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