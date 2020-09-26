Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kafeden sokağa saçılan binlerce lira saniyeler içinde kapışıldı

Erzincan kent merkezinde bir kafenin ikinci katından sokağa atılan yaklaşık 10 bin TL, vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı.

Sozcu.com.tr
14:01 -
Haberler Gündem

Ordu Caddesi üzerinde bir kafede 24 Eylül akşamı ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre kafede oturan iki ortak arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası ortaklardan biri yaklaşık 10 bin TL´yi kafenin penceresinden sokağa savurdu.

Gökyüzünden 50 TL’lik banknotların yağdığını gören vatandaşlar yaklaşık 30 saniye içerisinde 50’lik banknotları toplayarak oradan uzaklaştı. Paraları savuran kişi ve ortağı ise daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kafeden ayrıldı.

Foto: DHA / Pencereden yağan paralar saniyeler içinde kapışıldı.

“PARALARI ATIŞINI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİK”

O anlar kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kafe çalışanları da olanların şaşkınlığı ile ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi.

Kafede garson olarak çalışan Burak Sarıtaş, kafenin ikinci katında müşterilere hizmet ettiği sırada masada oturan iki kişiden birinin birden ayağa kalkarak bağırmaya başladığını belirterek, “Elindeki paraları ikinci kattan aşağı doğru savurmaya başladı. Biz de şaşkınlıkla izledik, aşağıdaki insanlar da paraları alıp gittiler” konuştu. (DHA) 

Erzincan Ordu
Son güncelleme: 14:13 26.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more