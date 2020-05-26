Kafeler, lokantalar, restoranlar ve kıraathaneler ne zaman açılacak? İşte bazı işletmelerdeki alınan önlemler…

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili atılacak normalleşme adımları merak ediliyor. Uzun süredir kapalı olan bazı işletmelerin tekrar ne zaman faaliyete geçeceği internette araştırılıyor. İşte corona virüsü sonrası bazı işletmelerde atılacak normalleşme adımları…

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü sonrası normalleşme adımları kapsamında berberler, güzellik salonları, adliyeler ve AVM'ler açıldı. Ancak kafeler, restoranlar ve kıraathanelerin açılış tarihi belirtilmedi. Adı geçen işletmelerin açılış tarihi olarak corona virüsü verilerinin seyri incelenecek. İnsanların sosyal temasa dikkat etmedikleri bu tarz işletmelerin açılış tarihinin Haziran ayının ortasında olacağı tahmin ediliyor.

TEDBİRLER ARTACAK

Sosyal mesafe kuralarına dikkat etmenin hayli zor olduğu kafeler ve restoranlar gibi bazı işletmelerin açılışı ile birlikte bazı önlemler alınacak. İşte o önlemler;

– Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak.

– Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek.

– Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak.

– Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak.

– Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak.

– Her gün numuneler alınacak ve incelenecek. Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek.