Kaftancıoğlu, takipsizlik kararını kaldıran hakimi HSK’ya şikayet etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kamu arazisine usulsüzce inşaat yaptığı iddiasını ortaya atan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında ”suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla savcılıkça soruşturma başlatılmış ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Bu karar, Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimi Tugay Nas tarafından kaldırıldı ve Kaftancıoğlu hakkında 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CHP Genel Merkezi alınan kararı sert bir şekilde eleştirirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakim Turgay Nas’ı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasında tarafsızlık ilkesine ve hukuka aykırı şekilde hareket ettiği gerekçesiyle HSK’ya şikayet etti.

“DAVANIN ESASINA GİREREK DEĞERLENDİRME YAPTI”

Konu üzerine hazırlanan şikayet dilekçesinde ”Sulh Ceza Hakimi, dosyada zaten var olan ve zaten soruşturulmuş ve de hakkında takipsizlik kararı verilmiş olan bir delile ilişkin olarak, davanın esasına girerek değerlendirmiş, açıkça usule ve yasaya aykırı hareket etmiş ve objektiflikten uzaklaşıp görevinin gereklerine aykırı davranmıştır” ifadeleri kullanıldı.

KARARI VEREN HAKİM AKP’DEN ADAY ADAYI

Dilekçede şikayete konu olan hakim Turgay Nas’ın 2014 yılında AKP’den Erzincan Merkez'e bağlı Kavakyolu Belediye Başkan aday adayı ve 2015 yılında Erzincan milletvekili aday adayı olduğu belirtildi. Bu durumun hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürdüğüne dikkat çekilen şikayet dilekçesinde, İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun ”hak arama hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin” kısıtlanmış olduğu belirtildi. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması kararını veren hakim Turgay Nas hakkında gereğinin yapılması talebiyle gerçekleştirilen şikayette hakimin görevini gerektiği gibi özenli yapmadığı ve görevinin gereklerine aykırı davrandığı ifade edildi.

AÇILAN DAVA HAKİMİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞININ GÖSTERGESİDİR

Dilekçede bunların yanı sıra bir kişi hakkında ”suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla dava açılabilmesi için övüldüğü iddia edilen suç ve suçlu hakkında kesinleşmiş hüküm olması gerektiğinin de altı çizildi. Ceza hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu maddenin hakim Turgay Nas tarafından bilinmemesinin mümkün olmayacağı vurgulanan dilekçede, övüldüğü iddia edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş aleyhine kesinleşmiş bir ceza olmamasına rağmen İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında dava açılmasının hakimin görevini kötüye kullandığının göstergesi olduğu belirtildi.