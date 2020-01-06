Kahraman şehitler gözyaşlarıyla anıldı

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi’ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı mübaşir Musa Can için anma töreni düzenlendi.

Törene katılanlar, şehitler için bestelenen türkü eşliğinde hazırlanan videoları izlerken gözyaşlarını tutamadı. Anma programına Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, şehitlerin aileleri ve adliye çalışanları katıldı.

“ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN”

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, “Burada konuşmak için bir metin hazırlamıştım ama şehitlerimizi anlatan videolardan sonra cümlelerin kifayetsiz kalacağını düşündüm. Törene muazzam katılım için söyleyecek kelime bulamıyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

“ŞEHADETE KOŞANLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da “İzmir’in dağlarında Fethi Sekin kokulu çiçekler açacak ve bu güzel kentin bu güzel insanları üzülmesin, huzurlu olsun diye şehadete koşan Fethi Sekin ve mübaşirimiz Musa Can'ı hiçbir zaman unutmayacak” ifadelerini kullandı. (DHA)