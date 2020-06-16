Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu kimdir?

2017 yılından beri Niğde İl Emniyet Müdürlüğü görevini üstlenen Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş İlk Emniyet Müdürü oldu. İşte Salim Cebeloğlu'nun daha önce emniyet teşkilatında yaptığı görevler;

SALİM CEBELOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Elazığ'da doğdu. 1990 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle Emniyet Teşkilatında göreve başladı.

1990-1994 yılları arasında Aksaray Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak başladığı görevine,

1994-1998 yılları arasında Van Emniyet Müdürlüğünde,

1998-2006 yıllarında Ankara Emniyet Müdürlüğünde,

2006-2007 yıllarında Giresun Emniyet Müdürlüğünde,

2007-2009 yıllarında Ankara Emniyet Müdürlüğünde,

2009-2012 yıllarında Bingöl Emniyet Müdürlüğünde,

2012-2014 yıllarında İstanbul Arnavutköy POMEM'de

2014-2016 yıllarında Van Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Müdür Yardımcısı olarak devam etmiş, 2016 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiş, Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görevini sürdürürken 19.08.2017 tarihli kararname ile Niğde İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.