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Kahramanmaraş Valisi Coşkun coronaya yakalandı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un corona virüsü testi pozitif çıktı.

Güncellenme: 17:26, 01/11/2020
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Kahramanmaraş Valisi Coşkun coronaya yakalandı

Vali Coşkun yaptığı açıklamada, görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, şunları söyledi;

“Evde sürdürülen tedavim doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam etmektedir. Hamdolsun sağlık durumum iyiye gitmekle birlikte tedavime bir süre daha hastanede devam edilecektir. Rabbimden tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyor kolaylıklar diliyorum” dedi. İHA

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