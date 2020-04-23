Kahramanmaraş ve Gaziantep’te iftar ve sahur saat kaçta? (Gaziantep, Kahramanmaraş imsakiye)

Ramazan ayı bereketi ile sofralarımıza bu yıl nisan ayında konuk oluyor. İslam alemi Ramazan ayı boyunca oruç tutacak, iftar vakti orucunu açacak ve sahur vakti kalkarak sonraki günün orucuna hazırlanacak. İşte Kahramanmaraş ve Gaziantep illeri için Ramazan 2020 İmsakiyesi, il il iftar vakitleri ve iftara ne kaldı sorusunun cevabı…

KAHRAMANMARAŞ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Kahramanmaraş'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:10'da başlayacak. Kahramanmaraş'da ilk iftar vakti ise 19:23 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

GAZİANTEP İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Gaziantep'te ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:09'de başlayacak. Gaziantep'te ilk iftar vakti ise 19:20

RAMAZAN AYI VE ORUCU

İslam dininde Ramazan ayı on bir ayın sultanı olarak ifade edilmektedir. Çünkü bu ayda oruç tutmak Müslümanlara farzdır ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. İslam dininde kutsal olan Ramazan ayı Hicri takvimde yani ay takviminde 9. aydır. Kelime kökeni Arapça olan Ramazan kelimesi “Ramazan” (çok sıcak olma) kökünden gelmektedir.

Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın İslam peygamberi Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak Müslümanlara emredilmiştir. İlgili ayet şöyledir:

“O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz!” (Bakara 185)