Kahramanmaraş’ta filmleri aratmayan olay!

Gece yarısı Cancık Mağarası bölgesinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Bölgede denetim yapan jandarma ekipleri, içerisinde 1’i kadın 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. H.M.K (27) otomobilden indiği sırada diğer 2 kişi otomobille kaçmaya başladı.

SU KANALINA UÇTULAR

Şehir merkezine yönelen otomobilin içerisinde bulunan şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi jandarma tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polis, şüphelileri Binevler bölgesinde fark etti. Polis ekiplerinin ‘dur’ çağrısını aldırmayan şüpheliler, 2 kilometre ilerledikten sonra Kayseri çevre yolundan ara yola saptı. Şüpheliler bir süre ilerledikten sonra otomobilleriyle, virajı alamayarak su kanalına uçtu.



Yanında bulunan kadın arkadaşını yol üzerinde bıraktığı belirlenen otomobil, su seviyesinin yüksek olması nedeniyle kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri otomobili sudan çıkarmak için çalışmalara başladı. Olay yerinden kaçan ve uyuşturucudan arandığı tespit edilen Y.T’nin (30) yakalanması için polis ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı.

EVDEN ATLAYINCA BACAKLARI KIRILDI



Bölgeden kaçan kadının izini süren polis ekipleri Y.T’nin aynı civarda bir yakının evine gizlendiğini tespit etti. Silahlı olduğu belirlenen kadının yakalanması için özel hareket polisleriyle birlikte ekipler operasyon düzenledi. Polisi fark eden kadın, bu kez de evin üst katından atlayarak kaçmak istedi. Yere düşmesiyle bacakları kırılan Y.T, hastaneye kaldırıldı.



Yakalanan Y.T, üzerinde bulunan tabancayı ilk olay yerinden kaçarken araziye attığını söylemesi üzerine polis, silahın bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)