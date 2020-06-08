Kahreden an! ”Sana ‘gitme’ dedim”

Olay, Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmak için göl kenarına gelen Alperen Karataş, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre yüzen Karataş ayağına kramp girince suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Karataş’ı kurtaramayan arkadaşları, kıyıya çıkarak polisi aradı. Bölgeye gelen dalgıç polisler, yarım saatlik aramanın ardından Karataş’ın cansız bedenine ulaştı. Bir süre sonra olayı duyan Alperen’nin ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş kardeşlerinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi.

“AKLIMIZA GELEN BAŞIMIZA GELDİ”

Hüseyin Karataş, Alperen’in cansız bedenine sarılarak, “Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana ‘gitme’ dedim. Aklıma gelen başımıza geldi” dedi. Mehmet Karataş ise, “Kardeşim ben sensiz yapamam” diyerek gözyaşı döktü. (DHA)