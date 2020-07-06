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Kahreden tesadüf: Geyve’deki patlamadan kurtulmuştu Hendek’te kurtulamadı!

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Muhammet Seyfi Çanakçı bugün toprağa verildi. Çanakçı ile ilgili kahreden bir tesadüf de ortaya çıktı. Çanakçı'nın Geyve’de 30 Haziran 2013’de meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

Erhan KAYTANBAY
15:54 -
Haberler Gündem

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan, 300 kişinin çalıştığı havai fişek fabrikasında 30 Haziran 2013'de patlama meydana gelmiş ve binalarının büyük bir bölümü kullanılmaz hale gelmişti. Patlamanın yaşandığı pazar günü fabrikanın çalışmaması olası bir facianın önüne geçmişti. Bugün, o patlama ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

GEYVE’DEKİ PATLAMADAN KURTULDU

O dönem adı Venüs Coşkunlar olan fabrikada laboratuvar bölümünde çalışan Muhammet Seyfi Çanakçı(56), izinli olduğu için patlamadan kurtuldu.

Ancak geçtiğimiz gün Hendek’te yaşanan patlamada Büyük Coşkunlar fabrikasında çalışan Çanakçı, bir önceki kadar şanslı değildi. Çanakçı, Yukarı Çalıca mevkiindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybetti.

Foto: Sözcü / Patlamada hayatını kaybeden Muhammet Seyfi Çanakçı bugün toprağa verildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezinden alınan Çanakçı’nın cenazesi, Sakarya’nın Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi’ndeki evine getirildi.

Çanakçı, Geyve Sinanbey Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Geyve Merkez Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra birçok siyasi katıldı.

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Son güncelleme: 16:01 06.07.2020
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