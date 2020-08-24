Kahveci esnafından ilginç protesto: Battık bari tam batalım

6 Mart tarihinde corona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı kahvehaneleri kapatma kararı almış, 1 Haziran normalleşme süreciyle birlikte ise kahvehaneler tekrar hizmet vermeye devam etmişti.

Ancak tedbir kapsamında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları normalleşme adımlarının dışında tutularak yasakları devam etti.

TÜM ÜRÜNLER 1 TL

Bu yasağın kalkmamasını eleştiren Sakarya'nın Adapazarı İlçesi Kuyudibi Mahallesi’nden bir esnaf dükkânının önüne ilginç bir protestoya imza attı.

Kahvehanenin önüne branda asan kahve esnafı brandaya yazdığı ”Battık bari tam batalım” sloganı ile tüm ürünlerini 1 TL’ye sattığını duyurdu. Esnafın bu tepkisi ise vatandaşlar tarafından dikkat çekti.