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Kahveci esnafından ilginç protesto: Battık bari tam batalım

Pandemi süreci ile birlikte zor günler geçiren iş yerlerinin başında gelen kahve esnafı sesini duyurmaya çalışıyor. Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışlarının hala yasak olması sebebiyle Adapazarı’nın Kuyudibi Mahallesi'nde bir kahvehane esnafı ilginç bir protestoya imza attı. Kahvehanenin önüne astığı brandaya ''Battık bari tam batalım'' yazan kahvehane esnafı tüm ürünlerini 1 TL'ye sattığını duyurdu.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
17:33 -
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Kahveci esnafından ilginç protesto: Battık bari tam batalım

6 Mart tarihinde corona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı kahvehaneleri kapatma kararı almış, 1 Haziran normalleşme süreciyle birlikte ise kahvehaneler tekrar hizmet vermeye devam etmişti.

Ancak tedbir kapsamında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları normalleşme adımlarının dışında tutularak yasakları devam etti.

TÜM ÜRÜNLER 1 TL

Bu yasağın kalkmamasını eleştiren Sakarya'nın Adapazarı İlçesi Kuyudibi Mahallesi’nden bir esnaf dükkânının önüne ilginç bir protestoya imza attı.

Kahvehanenin önüne branda asan kahve esnafı brandaya yazdığı ”Battık bari tam batalım” sloganı ile tüm ürünlerini 1 TL’ye sattığını duyurdu. Esnafın bu tepkisi ise vatandaşlar tarafından dikkat çekti.

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