Kahvehanelerin kapatılması da yetmedi

Corona virüsü salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yurt genelinde tüm kahvehaneler, internet kafeler sinema ve tiyatrolar kapatıldı. Kahvelerde oturamayan vatandaşlar, kent merkezindeki meydanlara akın etti.

Erzurum’da meydanlar uyarılara kulak asmayan vatandaşlarla dolup taştı. Corona virüsü tehdidine aldırış etmeden banklarda bir araya gelen vatandaşlar, seyyar satıcılardan aldıkları çay eşliğinde sohbet edip, vakit geçiriyor.

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN ÇAYCILIK YAPIYOR

Vatandaşlara çay servisini ise termosla çay satan Yunus Koçak ile Ersin Keleş yapıyor. Eldivenle çalışan Koçak, alışveriş arabasında termosta çayın yanında isteğe göre su ve çikolata satışı da yapıyor.

2017 yılında matematik öğretmenliğinden mezun olduktan sonra ataması yapılmadığını söyleyen Koçak, “Biz de geçimimizi sağlamak için böylesine günlük işlerde çalışıyoruz. Elimizde termosla çay satıyoruz. Gerekli hijyen önlemlerini alarak vatandaşa yardımcı oluyoruz” dedi.

KAHVELER KAPALI AMA MEYDANLAR DOLU

Termos ve tek kullanımlık bardak koyduğu çantasıyla kent meydanını gezen Ersin Keleş ise, “Malum virüs sebebiyle kahvehaneler kapalı, ancak sokaklar yine de dolu. Biz de Yakutiye Kent Meydanı’nda çay hizmeti veriyoruz” diye konuştu. (DHA)

ÖLÜ SAYISI 30 VAKA SAYISI BİN 216

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyuruldu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi.

Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi.

21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı.

Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.

Johns Hopkins University