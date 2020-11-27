Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle kapatılan işyerleri içinde olan kahvehane sahipleri ev ihtiyaçlarını, kira, elektrik ve su giderlerini karşılayabilmek için kendi mesleklerine alternatif aramaya başladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kahvehane işletmecisi Umut Koç, kapanan işyeri önünde tezgah kurarak manav ürünleri satmaya başladı.

“EN AZINDAN ÇAY SATMAMIZA İZİN VERİLSİN”

Umut Koç şunları söyledi:

* Devlet büyüklerime seslenmek istiyorum. Çözüm arıyorum. Alternatifler üretmeye çalışıyorum. Kıraathanelerimiz kapatılmasa çok iyi olurdu. Ama kapattılar. En azından çay ocağı olarak hizmet vermemize izin verseler iyi olurdu.

* Masaları sandalyeleri kaldırıp, esnaflara çay vermemize izin verseler çok iyi olurdu. O zaman en azından kira, elektrik ve su giderlerimizi karşılayabilirdik.

* Devlet büyüklerimiz lütfen bizim yanımızda bulunsun. Böyle bu şekilde işler yapmayalım. Biz kendi mesleğimiz olan kahvecilik mesleğimizi yapalım.

* Şu anda çay ocakları çalışıyor, biz çalışamıyoruz. Rekabet ortamı kalktı. Bizlere de çay ocağı olarak çalışmaya izin verilsin, ekmeğimizi kazanalım, başka iş yapmak zorunda kalmayalım” dedi.