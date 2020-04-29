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Kalbi durmuştu! Corona virüsünü yenerek taburcu oldu

Amasya’da yoğun bakım ünitesinde duran kalbi yeniden çalıştırılan ve tedaviye olumlu yanıt vererek corona virüsünü yenen Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.

23:08 -
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Kalbi durmuştu! Corona virüsünü yenerek taburcu oldu

Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, bir ay önce yoğun nefes darlığı şikayetiyle getirildiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 tanısıyla alındığı yoğun bakım ünitesinde 10 gün süreyle solunum cihazına bağlı şekilde yaşam mücadelesi verdi.

KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Yangın, başarılı tedaviyle her geçen gün durumunun düzelmesi sonucu sağlığına yeniden kavuştu.

Kendisini alkışlarla uğurlayan hastane çalışanlarına minnet duyduğunu belirten Mustafa Yangın, tedavi sürecinde telefonla arayarak durumu hakkında bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Amasya Valisi Dr. Osman Varol'a teşekkür etti. İHA

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