Kaldırım üzerinde satış yapan esnafa corona virüsü yasağı

Açıkta gıda satışlarının ikinci emre kadar durdurulduğu belirtilen Bitlis Belediyesi alınan kararda şu ifadelere yer verdi;

Corona virüsü salgınından vatandaşlarımızın korunması ve salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla tedbirler alınmaya başlanılmıştır.

*Bu tedbirler kapsamında kaldırımlar üzerinde satış yapan iş yerleri,manavlar,sebze ve meyveler dahil olmak üzere satışı yapan kişiler gıda malzemesi ve satan iş yerleri ve açıkta satışları ikinci bir emre kadar engellenmiştir. (İHA)





Johns Hopkins University

