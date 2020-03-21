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Kaldırım üzerinde satış yapan esnafa corona virüsü yasağı

Bitlis Belediyesi tarafından corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında kaldırım üzerinde gıda malzemesi satan işyerleri ve açıkta gıda satışları 20 Mart 2020 saat 24.00’dan itibaren geçici bir süre yasaklandı.

09:49 -
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Kaldırım üzerinde satış yapan esnafa corona virüsü yasağı

Açıkta gıda satışlarının ikinci emre kadar durdurulduğu belirtilen Bitlis Belediyesi alınan kararda şu ifadelere yer verdi;

Corona virüsü salgınından vatandaşlarımızın korunması ve salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla tedbirler alınmaya başlanılmıştır.

*Bu tedbirler kapsamında kaldırımlar üzerinde satış yapan iş yerleri,manavlar,sebze ve meyveler dahil olmak üzere satışı yapan kişiler gıda malzemesi ve satan iş yerleri ve açıkta satışları ikinci bir emre kadar engellenmiştir. (İHA)

Johns Hopkins University

Bitlis Corona
Son güncelleme: 09:58 21.03.2020
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