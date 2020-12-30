Kalp krizinden ölen kadın ile coronadan ölen kadının cenazeleri karıştı

Tekirdağ’da özel bir hastanede corona virüs tedavisi gören 64 yaşındaki Fatma Patan’ın Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan çocuklarına annelerinin vefat ettiği haberi verildi. İşlemlerin ardından Tekirdağ’dan Sakarya’ya götürülen cenaze, camide kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

YAKINLARI ŞİKAYETTE BULUNDU

Aynı hastanede hayatını kaybeden Fatma Avlaç'ın yakınlarına da haber verilerek cenaze aileye teslim edildi. Cenazeyi alan Avlaç'ın yakınları son kez tabutu açarak ölen yakınına bakmak istedi. Tabut açıldığında Avlaç'ın yakınları şaşkına uğradı. Hastaneden başka birinin cenazesinin teslim edildiğini gören Avlaç'ın yakınları, hastane hakkında şikayette bulundu.

MEZARDAN ÇIKARILIP GASİLHANEYE GÖNDERİLDİ

Yapılan araştırmada Tekirdağ'da defnedilmesi gereken cenazenin Sakarya'ya götürülüp defnedildiği belirlendi. Tekirdağ'daki aileye de Fatma Patan'ın cenazesinin teslim edildiği öğrenildi. Bunun üzerine Sakarya'da defnedilen Fatma Avlaç'ın cenazesi savcılık talimatı ile çıkartılıp gasilhaneye gönderildi.

Fatma Avlaç'ın cenazesi Tekirdağ'a, Fatma Patan’ın cenazesi ise Tekirdağ'dan Sakarya’ya gönderildi. Tekirdağ'a getirilen 49 yaşındaki Avlaç'ın cenazesi, Süleymanpaşa ilçesinde Çiftlikönü Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

İKİ KERE TOPRAĞA VERMEK ZORUNDA KALDIK

Yanlışlıkla Sakarya'da defnedilen Fatma Avlaç'ın yakınlarından Volkan Sezen, “Mağduriyetimiz kelimelerle anlatılmaz. Biz meftamızı iki kere toprağa vermek zorunda kaldık. Böyle bir şey olamaz. Cenazenin ikisinde de zaten ne bir etiket, ne bir bileklik, ne bir isim, ne bir cisim yok.Savcılık yoluyla, mahkeme yoluyla ne gerekiyorsa bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYSUN

Sakarya'da defnedilen kadının yakını Erkan Kutlu da, “Lütfen herkes elini vicdanına koysun. Bizim acımız çok büyük. Karşı tarafın da acısı çok büyük. Ben onlarla da birebir görüştüm, inanın onlar da darmaduman, biz de darmadumanız” şeklinde konuştu.