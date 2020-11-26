Kalpazanlar sahtesini basmış: Dolar, MİT kartı, evlilik cüzdanı…

Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, sahte para basan bir şebeke belirlendi. Yapılan fiziki takip çalışmasında, şüphelilerin Ataşehir'de bir matbaayı kullandığı belirlendi. Yasa dışı faaliyet gösteren matbaanın yerinin belli olmaması için mobilya atölyesi tabelasıyla perdelendiği anlaşıldı.

BEŞ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Araştırmalarda şebeke elebaşının İ.İ. olduğunu tespit edildi. İ.İ. ve 4 adamının sahte para dışında farklı belgeler bastığı da anlaşıldı. Mali Polis, matbaa ve 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

SAHTE 2 MİLYON DOLAR

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler polisi bile şaşırttı. Yaklaşık 2 milyon dolar değerinde sahte para bulan ekipler, sahte evlilik cüzdanından, lise diplomasına, çek koçanından, nüfus cüzdanına bir çok belgeyle karşılaştı.

MİT KARTI

Ele geçirilen belgeler arasında MİT personel kartının dahi bulunması dikkat çekti. Çetenin yabancılar için sahte ikamet belgesi de bastığı ve önemli kartlar için bin dolar aldığı öğrenildi.

Operasyonda sahte belge basımında kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.