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Kamalak’a FETÖ davasında beraat

Saadet Partisi (SP) eski lideri Mustafa Kamalak, kendisine yönelik FETÖ’cü suçlamasıyla açılan davada beraat etti.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
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Kamalak’a FETÖ davasında beraat

Kamalak'a, SP'nin başında olduğu dönemde yaptığı bir konuşmadan ötürü, “Silahlı terör örgütü propagandasını yapmak suçu ile suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla kamu davası açılmıştı. Son duruşmada savunma yapan Kamalak, FETÖ elebaşı için “Şu örgüt lideri bu örgüt lideri denilebilir ama silahlı denilince ben ona katılamıyorum.

‘O insanların hiçbirisinde silah görmedim, bu yüzden silahlı olduğuna katılmıyorum' demiştim. Fikrimi söyledim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme, Kamalak'ın konuşmalarını ‘düşünce özgürlüğü ve siyasi kanaat belirleme' olarak kabul etti ve beraat kararı verdi.

Son güncelleme: 03:43 25.07.2020
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