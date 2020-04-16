Kamu bankasının çağrı merkezindeki görüntü Sağlık Bakanı’na şikayet edildi

Corona virüsü tedbirleri kapsamında bir çok çağrı merkezinin iş yerlerini geçici süreyle kapatarak evden hizmet vermeye başlamasına rağmen, sosyal medyada Samsun’dan paylaşılan fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi.

Kalabalık bir şekilde iş yerinde müşterilerin telefonlarına cevap veren personelin sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak dip dibe çalıştırıldıkları ortaya çıktı.

BAKANA ŞİKAYET ETTİ

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğrafların bir kamu bankasına ait çağrı merkezi olduğu kaydedilerek, “Sayın bakanım Samsun'da çağrı merkezinde çalışmaktayız. 600 kişilik bir kamu bankasının çağrı merkezindeyiz. Ne mesafe ne virüs. Yöneticilerimiz hiçbir şeye aldırış etmiyor. Bütün çağrı merkezleri evden çağrı alıyor” ifadelerine yer verip Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şikayet etti.