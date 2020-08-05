Kamu Başdenetçisi Malkoç’tan ‘İstanbul Sözleşmesi’ açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ‘İstanbul Sözleşmesi’ ile ilgili açıklamada bulundu. Malkoç, ‘İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Kamu Denetçiliği’nin kararı’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

* Biz henüz karar vermiş durumda değiliz. İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesiyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi’nin iptaliyle ilgili kurumumuza 200’e yakın başvuru olmuştur.

* Bu başvurular inceleme aşamasındadır. İncelemelerimiz belli bir noktaya gelmiştir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu olarak daha kararımızı vermiş değiliz.

* Bazı medya organlarında ‘Kamu Denetçiliği Kurumu kararını açıkladı’ diye bir bilgi var. Bunun düzeltilmesini arzu ediyoruz.

* İncelemelerimiz, araştırmalarımız bittiğinde kararımızı basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. (İHA)