Kamyon, köprünün ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Yeniköy Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Berkay Bayram’un kullandığı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak köprülü kavşağın beton ayaklarına çarptı.

Kazada araç içerisinde bulunan Sevcan Bayram (43), Hayrettin Bayram (43) ve sürücü Berkan Bayram araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Sevcan Bayram ile Hayrettin Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Berkan Bayram ise Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. (İHA)