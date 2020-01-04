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Kamyonculardan tabutlu eylem

Eskişehir Şoförler Odası'na bağlı Taşıyıcılar Kooperatifi’nde bir araya gelen yüzlerce kamyoncu tabutla eylem yaptı. Kamyoncu esnafı yılbaşında yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliği protesto etmek amacıyla kontak kapattı. Şoförler Odası Başkanı Suat Er, yeni kanunlar ile kamyoncu esnafına yüklendiğini söyledi. Kamyoncu esnafının bitme noktasına geldiğini belirten Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetten seslerini duymasını istedi.

Kemal ATLAN / Eskişehir
14:27 -
Haberler Gündem
Kamyonculardan tabutlu eylem

Eskişehir Taşıyıcılar Kooperatifi’nde buluşan kamyoncu esnafı hayata geçirilen yeni uygulamanın alt yapısının yetersiz olduğunu savunarak iptalini istedi. Kamyoncu esnafı hem takograf takılmasının zorunlu hale gelmesini hem yükü yüklediğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın veri tabanına 6 saat içerisinde bildirilmesine tepki gösterdi. Şoför esnafı durumlarını anlatabilmek için tabutun arkasında toplandı. Kamyonlarının kontaklarını kapatan kamyoncu esnafı işlerinin bitme noktasına gelmesi nedeniyle mesleklerinin öldüğünü cenazeyi kaldıracak kimsenin olmadığını söylediler. Kamyoncular, “Mesleğimiz öldü buyrun cenaze namazına” dedi.

Kamyoncular, “Mesleğimiz öldü buyrun cenaze namazına” diyerek sıkıntılarına çözüm bulunm

“ESNAF BİTME NOKTASINA GELDİ”

Eylemde, ‘Perişanız duy sesimizi reis', ‘Kamyoncu esnafı bitiyor, uzat elini reis' yazılı pankartlar açıldı. Kamyoncular adına açıklama yapan Şoförler Odası Başkanı Suat Er, yeni kanunlar ile kamyoncu esnafına yüklenen yükün ağır olduğundan yakındı.

“ZOR GÜNLER YAŞIYORUZ”

Eskişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Denetim Kurulu Başkanı Zeki Temen, “Kamyoncular olarak çok kötü durumdayız. Zor günler yaşıyoruz. Bu zor günlerin atlatılması için Cumhurbaşkanından elini bize uzatmasını istiyoruz.

Çünkü kamyoncu dışında elini uzatmadığı yer kalmadı. Kamyoncuya da elini uzatsın bizi bu dertten kurtarsın. Şu anda burada bin kamyon kontak kapattı. Hakkımızı alıncaya kadar araçlarımızı çalıştırmayacağız. Zaten her geçen günümüz zarar, para kazanamıyoruz.

Bugüne kadar sürüne sürüne geldik, artık bu çıkan yasalarla kımıldayacak yerimiz, adım atacak soluk alacak yerimiz kalmadı” ifadelerini kullandı.

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