Kamyonet kasasında tavlaya 1834 lira ceza

Osmangazi ilçesi Yakın Çevre yolunda seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi, piknik masası üzerinde tavla oynarken görüldü.
Bu sırada aynı yöne giden otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Ekipler, kamyonetin plakasından ulaştığı sürücüye Trafik Kanunu’nun 65 1-g maddesi gereği ‘gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi’ nedeniyle 1834 lira para cezası uygulandı. (DHA)