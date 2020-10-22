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Kamyonet kasasında tavlaya 1834 lira ceza

Bursa'da hareket halindeyken kasasındaki piknik masası üzerinde 2 kişinin tavla oynadığı kamyonetin sürücüsüne 1834 lira para cezası uygulandı.

Güncellenme: 11:00, 22/10/2020
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Osmangazi ilçesi Yakın Çevre yolunda seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 2 kişi, piknik masası üzerinde tavla oynarken görüldü.

Bu sırada aynı yöne giden otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, kamyonetin plakasından ulaştığı sürücüye Trafik Kanunu’nun 65 1-g maddesi gereği ‘gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi’ nedeniyle 1834 lira para cezası uygulandı. (DHA)

Bursa cep telefonu Osmangazi para trafik
Yayınlanma Tarihi:10:49,
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