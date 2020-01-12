Kamyonet TIR’a arkadan çarptı: Araçta sıkışan kadın öldü

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Manisa’da meydana geldi. D-300 karayolu Kovukdere rampasında, Kula istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan İsmail Ulusu‘nun kullandığı kamyonet, aynı yönde seyreden Bayram Duran‘ın kullandığı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonette yolcu olarak bulunan Fadime Ulusu, aracın içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı kadını sıkıştığı araçtan çıkardı.

Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 47 yaşındaki Fadime Ulusu, yolda hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü İsmail Ulusu ve kızı 10 yaşındaki Zeliha ağır yaralandı. (DHA)