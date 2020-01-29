Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Başakşehir TEM Otoyolu yan yolda kamyonetle panelvan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

23:00 -
Haberler Gündem
Kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kaza saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule mevkii yan yolda meydana geldi. İddiaya göre 34 FKZ 15 plakalı panelvan minibüsle 34 VNU 47 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

Kamyonette sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu yan yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. DHA

İLGİLİ HABER5 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var5 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Antalya Başakşehir kaza Polis Sağlık trafik
Son güncelleme: 23:02 29.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more