Kan donduran detaylar… ‘Üşümesin diye poşetin ağzını bağladım’

28 Ağustos 2018’de yakınlarının düğünü için Kayseri’den Pasinler’e gelen Ayten Kağızmanlı, misafir olduğu evin tuvaletinde doğum yaptı. Ayten Kağızmanlı, durumu annesi Fadime Kağızmanlı’ya anlattı ve evlilik dışı birliktelikten dünyaya getirdiği erkek bebeğini çöpe atmaya karar verdi.

Fadime Kağızmanlı, çöp poşetine koyduğu torununu çöp konteynerine attı.

CEMAAT BULDU

Sabah namazı için bölgedeki Hasan Dede Camii’ne gidenler tarafından bulunan bebek, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis, yaptığı araştırmanın ardından kimliğini saptadığı anne Ayten Kağızmanlı ile annesi Fadime Kağızmanlı’yı gözaltına aldı.

Tedavisi tamamlanan bebek, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ayten Kağızmanlı ile Fadime Kağızmanlı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

“ÖLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM”

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada yargılanan Ayten Kağızmanlı daha önce evlenip boşandığını, bir çocuğunun olduğunu söyledi. Komşusunun akrabası Y.M. ile isteği dışında ilişkiye girip hamile kaldığını, hamileliğinden 6’ncı ayında haberdar olduğunu iddia eden Ayten Kağızmanlı şunları ifade etti:

* Sancılarım tutunca gece tuvalette doğum yaptım. Annem beni ve bebeği görünce şoke oldu.

* Babamın bana zarar vereceğini düşündüğümden bebeği poşete koyarak anneme verdim.

* Bebeğin ölebileceğini düşünmedim.

* Ailemden korktuğum için bebeği dışarıya bıraktım. Çok pişmanım.

“ÜŞÜMEMESİ İÇİN BAĞLAMIŞTIM”

Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğünü bildiren anneanne Fadime Kağızmanlı ise şöyle konuştu:

* Kızım beni uyandırarak ‘anne çok sancım var’ dedi. Ben de torunumun sütünden ısıtarak getirip içirdim, sonra yatmaya gittim. Kızım uzun süre tuvaletten çıkmayınca merak ettim. Kapıyı çaldım, önce açmadı.

* Daha sonra açınca kızım kanlar içerisindeydi, bebeğin de gözleri açıktı. Onları görünce şoke oldum. Bana çok yalvardı ‘anne ne olur babam duymasın’ dedi. Evlat işte dayanamıyorsun. Yalın ayak evden çıkmışım o şokla. Bebeği çöpe atmamı istedi.

* Ben ‘yazık, günah olur, camiye bırakalım’ dedim. Camiye gittim, ancak kapısı kapalıydı. Hemen karşısındaki çöp konteynerine bıraktım. İçerisinde karton kutular vardı, onların üzerine koydum.

* Panikten göbek bağını da kesmemiştik. Kesmiş olsaydık zaten bebek yaşamazdı. Poşetin ağzını üşümemesi için bağlamıştım.

İYİ HAL YOK

Erzurum 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Fadime ve Ayten Kağızmanlı, ‘alt soya ve çocuğa karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15´er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklara iyi hal indirimi uygulamadı.