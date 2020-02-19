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Kan donduran itiraf: Karımı boğdum

Ankara'da bir kadın evinde ölü bulundu. Kadının kocası, "Aramızda tartışma çıktı. Onu boğdum" diyerek cinayeti işlediğini itiraf etti.

07:44 -
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Kan donduran itiraf: Karımı boğdum

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi’nde oturdukları eve gelen çocuk, annesi Şükran T.‘yi yerde hareketsiz yatarken gördü. Paniğe kapılan çocuk, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri 35 yaşındak kadının boğularak ölmüş olduğunu belirledi.

Korkunç cinayet Cumhuriyet Mahallesi Türköne Sokağı'ndaki beş katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. (FOTO: İHA)

CİNAYET SAATİNDE İŞ YERİNDE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis, olaya ilişkin yaptığı araştırmada kadının eşi Abdullah T.‘nin bir fabrikada işçi olarak çalıştığını ve olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit etti. Kadının kocasından şüphelenen polis, Abdullah T.'yi gözaltına aldı. Abdullah T’nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf etti. (İHA)

2020 yılının Ocak ayında öldürülen kadın sayısı. (FOTO: SÖZCÜ)

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