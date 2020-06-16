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Kan donduran kaza! Demir profiller arabaya ok gibi saplandı

Antalya'da dehşete düşüren bir kaza yaşandı. Kamyonetin arkasındaki demir profilleri arkadan çarpan otomobile saplandı. Kadın sürücü santimetreler farkıyla demir profillerden kurtuldu. Paramparça olan otomobilde sıkışan kadına, ilk müdahaleyi doktor aile yaptı.

14:31 -
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Alanya’dan Manavgat istikametine gitmekte olan Hatice Uygun'un kullandığı otomobil, Eray Şimşek’in kullandığı kasasında inşaat iskelesi demirleri bulunan kamyonete arkadan çarptı.

(FOTO: İHA)

Çarpmanın şiddetiyle, kamyonetin kasasında bulunan iskele demirleri Hatice Uygun’un kullandığı otomobilin üzerine ve etrafına düştü.

(FOTO: İHA)

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Uygun’a ilk müdahaleyi araçlarıyla yoldan geçmekte olan doktor aile yaptı. Uygun daha sonra olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

(FOTO: İHA)

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, bir başka sürücü Mehmet Ali Demir de Uygun’un kendi aracına da çarptığını söyledi. Ancak Demir’e ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. (İHA)

aile Antalya doktor Kadın kaza otomobil paramparça Polis Sağlık
Son güncelleme: 14:53 16.06.2020
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