Yaşadığı dehşeti anlattı! ”Bunu hamileyken defalarca yaptı”

Mersin’den İsveç'in Falun şehrine giderek orada pizza ustalığı yapan Ferhat K. (28) ilk eşinden boşanan 2 çocuk annesi Sham Ata Karem (38) ile tanıştıktan kısa bir süre sonra evlendi. İranlı genç kadın, bu evliliğinden hamile kaldığı sırada iddiaya göre Ferhat K. tarafından defalarca şiddet ve işkenceye maruz kaldı.

“NEREDEYSE ÇOCUĞUMU DÜŞÜRÜYORDUM”

Sözcü muhabirine ulaşarak yaşadığı olayları anlatan Sham Ata Karem, şunları söyledi:

* 2018’de evimize yakın bir yerde çalışıyordu. Yıllardır İsveç’te olduğum için oturumum vardı.Tanıştıktan kısa bir süre sonra bana evlilik teklif etti. Ben ise ilk evliliğimden iki çocuğum olduğu için bunun sorun olacağını düşünüp kabul etmedim. Ancak, o ‘Çocuklar sorun değil, ben onlara da bakarım’ dedi. Bunun üzerine teklifini kabul ettim ve resmi nikâh yapıp evlendik.

* Evliğimizde hamile kaldıktan sonra adeta bir canavar oldu. Her gün dışarıda veya evde içiyordu. Sarhoş olduktan sonra da çocuklarımın gözü önünde eline geçirdiği ne varsa onunla beni dövüp işkence yapıyordu. Üstelik bunu ben hamileyken defalarca yaptı. Bir gün de dövüp merdivenlerden yuvarladı, neredeyse çocuğumu düşürüyordum. Daha sonra öğrendiğimde benimle oturum için evlenmiş.

”TÜRKİYE’YE KAÇTI”

Kendisinin şikayeti üzerine eşinin 10 gün cezaevinde kaldığını belirten Karem, sözlerine şöyle devam etti:

* Bana yaptığı işkenceden sonra vücudumun her yeri ezik ve morluklar içinde kalıyordu. Defalarca bu nedenle hastaneye kaldırılıp tedavi edildim. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Sonunda kendisinden şikâyetçi oldum. Mahkeme bana yaptığı işkence nedeniyle kendisini tutukladı. Bu sırada hastaneden aldığım raporları da mahkemeye delil olarak sunarak ondan boşandım.

* Cezaevinde 10 gün hapis yattıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmış. Daha sonra da bir İsveç bankasından 600 bin kredi çekip Türkiye’ye kaçtı. Geçen yıl 29 Mayıs’ta mahkememiz vardı, o mahkemeden 4 gün önce Türkiye’ye kaçtı.

“HÂLÂ BENİMLE UĞRAŞIYOR”

* Beni ortak çocuğumuz olan şu an 1.5 yaşındaki kızımız Rojda’ya kötü davranıp dövdüğümü ve iyi davranmadığımı söyleyerek şikâyet etmiş. Bir süre bu konunda yetkili makam beni takibe aldı. Bu nedenle çocuklarımla bizi sığınma evine aldılar.

* Ancak, daha sonra çocuklarıma kötü davranmadığımı tespit edip bıraktılar. Ben çocukları çok seviyorum, üstelik kreşte çalıştığım için her günüm onlarla geçiyor. Onun amacı, şimdi kızı kullanarak bir yolunu bulup yeniden İsveç’e gelmek. Onu hiçbir zaman af etmeyeceğim.