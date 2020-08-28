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Kan donduran olay! 16 yaşındaki Ceren’in cesedi bulundu

İzmir'in Bornava ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Genç kızın geçen günlerde arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanırken fenalaşıp öldüğü ve onlar tarafından buraya gömüldüğü iddia edildi.

08:57 -
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Dün akşam saatlerinde L.Y. isimli bir kişi Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.’nün Ceren Duman’ı Naldöken Mahallesi’ndeki moloz döküm alanına gömdüğü ihbarını verdi.

Yapılan kazı çalışmasında, genç kızın cesedine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından Ceren Duman’ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, Ceren Duman, T.Y. ve S.Ö.’nün 20 Ağustos’ta Çamdibi Mahallesi’nde bulunan bir sitede uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı. İddiaya göre, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan Duman evde hayatını kaybetti. Olayın ardından S.Ö. ve T.Y., genç kızın cesedini moloz döküm alanına gömdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı. (DHA)

Emniyet izmir uyuşturucu
Son güncelleme: 09:01 28.08.2020
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