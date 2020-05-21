Kan donduran olay! Oğlunu sordu ama… En zor cevap

Adıyaman’da psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Zeynep D. ile yengesi Sultan D. arasında evde bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zeynep D., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan D. ve kendi oğlu Ali D.’nin boğazını kesti.

OĞLUNU SORDU

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Zeynep D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Zeynep D.’yi sabaha karşı sokakta dolaşırken yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye sağlık kontrolüne getiren Zeynep D., polislere öldürdüğü oğlunun durumunu sordu.

Zeynep D., daha sonra sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (DHA)