Kan donduran olay: Öz kızını iki kez hamile bıraktı!

Durağan ilçesinde yaşayan Ö.N.T., henüz 11 yaşındayken hamile kalıp, kız çocuğu dünyaya getirdi.

Başlatılan soruşturmada küçük kızın ifadeleri doğrultusunda duyma engelli E.T. (55) gözaltına alındı. E.T. tutuklanırken, bebek ve E.T.’den alınan DNA örnekleri incelemeye alındı. 3 ayın sonunda ise DNA örneklerinin uyuşmadığı, bebeğin babasının E.T. olmadığı ortaya çıktı. E.T., tahliye edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VEREN ÇOCUK AİLEDEN ALINDI

Bebeği Samsun Yetiştirme Yurdu’nda koruma altına alınan Ö.N.T.’nin geçen aylarda yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. Şu an 13 yaşında olan çocuk, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişiyi tanımadığını söyledi. Çelişkili ifadeler veren Ö.N.T., ailesinden alınarak Samsun Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi.

2 BEBEĞİN BABASI DA O ÇIKTI!

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, şu an 2 yaşında olan ilk bebek ile hamile Ö.N.T.’nin karnındaki bebekten ve öz baba Ömer T.’den DNA örneği aldı. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da 2 bebeğin babasının kız çocuğunun öz babası Ömer T. olduğu ortaya çıktı.

Kızına cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T., cezaevine koyuldu. (DHA)