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Kan donduran olay! Vücudunda yanık ve kesik izleriyle bulundu

Bursa'da 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuk evinde ölü bulundu. Çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi.

22:46 -
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Kan donduran olay! Vücudunda yanık ve kesik izleriyle bulundu

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi 127 nolu Sokak'ta 9 yaşındaki Muhammed Hüseyin evinde ölü bulundu.

İlk incelemede 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürülen çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi.

FOTO: İHA

Çocuğun anne ve babası savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Mahalleli gözaltı sırasında anneye tepki göstererek çocukları dilendirdiğini öne sürdü.

FOTO: İHA

Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

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Son güncelleme: 22:51 11.02.2020
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