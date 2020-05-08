‘Kan stokları bitme seviyesine geldi’

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi, corona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle kan stoklarında ciddi bir düşüş yaşanması üzerine kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, Bornova Meydanı’na çadır kuruldu. Türk Kızılay’ı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış öncülüğünde başlayan kampanyada yaklaşık 150 kişi kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, “Ülkemizde ciddi manada takip ettiğimiz koronavirüs dolayısıyla azalan kan stoklarımızla ilgili sizlerle bir araya gelmiş durumdayız. İzmir’de kan stoklarımız maalesef tükendi, bu vesileyle gerek vatandaşlarımızla gerekse de hasta yakınlarımız aracılıyla kan ihtiyacı olan insanlarımızın kan ihtiyaçlarını çözmek için çağrılarda bulunduk” dedi.

“KAN STOKLARI BİTME SEVİYESİNDE”

Öte yandan, İzmir Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul, kan merkezlerindeki stokların bitme seviyesine geldiğini vurguladı. Yurdakul, “Tüm medya aracılığıyla bir duyuruya çıktık. Buraya gelen tüm vakıf ve derneklere teşekkür ederiz” diye konuştu. DHA