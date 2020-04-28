Kanal 7 haber spikeri Hülya Seloni: Ailece ‘corona’ya yakalandık

Uzun bir süredir kamera önünde olmayan Kanal 7 ana haber spikeri Hülya Seloni, Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını söyleyerek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

* Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği üzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece corona olduk. 12 Nisan’da semptomlarım başladı. Covid-19 tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdi. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz.

KENDİSİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

* Amerikan Hastanesi’nde başlayan tedavi sürecimin yetersiz kalması sebebiyle çok zor zamanımda imdadıma koşan, iyileşmeme büyük katkı sağlayan, sevgili arkadaşım Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Gülhan Eren başta olmak üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tüm kıymetli sağlık çalışanlarına, Alara’mın biricik doktoru, bizi hiç yalnız bırakmadı, engin bilgi ve tecrübeleriyle destek oldu.

* Prof. Dr. Bektaş Sırrı, Prof. Dr. Teoman Dal, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma, Amerika’dan her gün bana moral vermeye çalışan kız kardeşime, hastaneye yiyecek giyecek getiren erkek kardeşim ve değerli eşine, evimin kapısına yemek bırakan kıymetli kayınvalideme, sevgili eltime, çok çok değerli dostlarıma, dualarını, desteğini esirgemeyen, arayan soran merak eden, kötü gününüzde yanımızda olduğunu hissettiren herkese sonsuz teşekkürler ediyorum ailem adına.

* Şunu bir kez daha anladık ki ‘sağlık’ her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın.