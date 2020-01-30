Kanal İstanbul, 595 futbol sahası büyüklüğünde ormanı yok edecek

Türkiye Ormancılar Derneği ve Kuzey Ormanları Savunması, Kanal İstanbul projesi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ortak açıklamada, ÇED raporuna göre Kanal İstanbul ile 458 hektarlık yani 595 futbol sahası büyüklüğündeki orman alanının tamamen yok olacağı, bu orman alanlarının 287 hektarının da Türkiye’deki koruma değeri en yüksek olan “Muhafaza Ormanı” statüsündeki “Terkos Gölü Muhafaza Ormanı” sınırları içinde kaldığı belirtildi. İstanbul’da kitlesel bir ormansızlaşma süreci daha yaşanacağına dikkat çekildi.

3 BİN HEKTAR:3 BİN 896 FUTBOL SAHASI

Kanal çevresinde oluşturulacak yeni yerleşim yerleriyle birlikte kaybedilen orman alanı miktarının 3 bin hektara yani 3 bin 896 futbol sahasına çıkacağına vurgu yapılarak “Ek olarak kanal ve yeni yerleşim yerlerinin inşası için gerekli olan taş, mıcır ve çimento için de orman alanlarından yeni izinler verilmesi söz konusu olabilecek ve kaybedilen orman alanı miktarı daha da artacak” denildi.

TEHDİT, ISTIRANCALAR’DAN DÜZCE’YE KADAR UZANIYOR

Istrancalar’dan Düzce’ye tüm kuzey ormanlarının tehdit altında olduğuna vurgu yapılan açıklamada şu uyarılar yer aldı:

– Rant Kanalı projesi; Trakya, İstanbul ve Anadolu’nun su, nefes ve yaşam kaynağı olan ve Marmara’nın Karadeniz kıyısına paralel olarak Kırklareli’nden Düzce’ye eşsiz güzellikteki ekosistemler birliği oluşturan Kuzey Ormanları’nı, 3. Havalimanından sonra bir kez daha bölecektir.

* Bu aynı zamanda bölgede yoğunlaştırılan ağır sanayi ve hizmet faaliyetlerine paralel olarak büyüyen yapılaşma baskısı altında kalan yaban hayatının da bir darbe daha almasına yol açacaktır.

* Yeni yerleşim alanları için yol, enerji gibi yatırımların da gerekli olabileceği, bunlar için ilk önce ormanların gözden çıkarılacağı da unutulmamalıdır. Yapılması gereken; on yıllardır ağır tahribata maruz bırakılmış olan Kuzey Ormanlarının tümüyle ‘Muhafaza Ormanı’ ilan edilmesidir.

27 BİN HEKTAR ORMAN YOK OLDU

1971 yılı orman envanterine göre yaklaşık 270 bin hektar olan İstanbul’un orman varlığının 2018 yılında 243 bin hektara gerilediği kaydedildi. 47 yılda kaybedilen orman alanı 27 bin hektar olduğu, bu kapsamda 8 bin 700 hektarlık orman alanının da 3. Havaalanı ve 3. Köprü bağlantı yollarının yapımı için son 8 yılda kaybedildiği aktarıldı.

“KESİYORUZ AMA YERİNE DİKİYORUZ”

ÇED raporunda Kanal İstanbul için 201 bin kadar ağaç kesileceği bilgisinin yer aldığı hatırlatılarak “Ağaçlandırmaların orman ekosistemi haline gelmesi için onlarca yıl geçmesi gerektiği artık tüm kamuoyunca bilinmesine rağmen ÇED raporlarında halen ‘kesiyoruz ama yerine dikiyoruz’ açıklamalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman Bakanlığı tarafından halen itibar edilmesini de anlamamaktayız” denildi.