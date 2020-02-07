Kanal İstanbul arazisi davalık

Kanal İstanbul güzergahında kalan 40 dönümlük arsayı 2006 yılında Milli Gazetenin sahibi Kemallettin Erbakan’dan 20 milyon TL’ye satın alan Yıldız Holding’in patronu Murat Ülker, 7 yıl sonra 2013’te arsanın bir bölümünü 350 milyon TL’ye Emlak Konut Yatırım Ortaklığına sattı. Emlak Konut, söz konusu arsanın yarısını 2018’de THY Gayrimenkul Ortaklığı’na devretti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, taşınmazların bulunduğu arazide, 4 Şubat 2019’da şuyulandırma (imarsız taşınmazı yeniden İmar planına dahil etme) yaptı.

Satılan arsayı Milli Gazete’den 1976 yılında, ‘Selametköy Projesi’ kapsamında, noter huzurunda ve kura çekilişiyle aldıklarını iddia eden 432 hak sahibi, arsayı satan ve alanlar hakkında 2015 yılında dava açtı. Mahkemeden, tapularını isteyen ya da değerinin tazmin edilmesini talep eden davacılar, önceki gün yapılan duruşmada mahkemeye sürpriz bir tanık listesi sundu.

Aralarında AKP’li vekiller Numan Kurtulmuş, Ravza Kavakçı, Mustafa Ataş, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, iş insanı Murat Ülker, Kemalettin Erbakan, eski bakanlar Şevket Kazan, Oğuzhan Asiltürk, Yeni Akit Gazetesi’nin kurucusu Mustafa Karahasanoğlu, Süleyman Mercümek gibi isimler yer aldı. Mahkemeye sunulan dilekçede, “Tanıklar, bu sözleşmeyi kuran ve uygulayan insanlardır” denildi.

Davalı Yıldız Holdingin avukatı, Murat Ülker’in doğrudan bir görgüsünün ve bilgisinin olmadığını belirterek tanıkların dinlenilmesi talebinin reddedilmesini istedi.

Davalı THY Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin avukatı ise, Emlak Konut ile yaptıkları sözleşmeyi dosyaya sunduklarını belirterek, “Sözleşme tarihinde tapuda bir şerh bulunmamaktadır. Dolayısıyla müvekkilim bu dava bakımından iyi niyetli üçüncü kişidir” dedi. Davalı şirket avukatları ayrıca davada zamanaşımı olduğunu öne sürerek davanın reddedilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Söz konusu taşınmazların bulunduğu arsada keşif yapılmasına karar veren mahkeme, tanık listesinde yer alan kişilerin hangi hususlarda dinlenilmesinin ayrıntılı bir şekilde adresleriyle birlikte mahkemeye bildirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Davacıların Avukatı Atıf Şenel, “Bizim davamızda tapusu alınmayanlar için iki talebimiz var. Birincisi; bu yerlerin tapularının verilmesidir. Müvekkillerim bu yerlerin parasınının tamamını vermek koşuluyla açılan ihaleyle aldılar. Milli Gazete tarafından yayınlandı. Noter çekilişi yapıldı ve sonuçları da ortaya çıktı. Alım satım yapılıp yapılmadığı konusunun bize göre tartışılacak bir yönü kalmamıştır. Kaldı ki, karşı taraf da bize zamanaşımı dışında bir itiraz ileri sürmedi. İkinci talebimiz ise, malımızı veremiyorsanız paramızı verin” diye konuştu.