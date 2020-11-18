Kanal İstanbul devleti değil özeli ihya edecek

İşte bir çifte standart daha… İslami kesimin medeniyet önderi gösterilen 78 yaşındaki Prof. Sadettin Ökten'e Cumhurbaşkanlığı tarafından, “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” verildiği ortaya çıktı. Ancak Prof. Sadettin Ökten de kanalı eleştirenler arasında.

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “Devlet Projesi” olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine afiş astığı için soruşturma başlattı. Verilere bakıldığında Kanal İstanbul'un devleti değil özeli ihya edeceği görülüyor. Güzergah, Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran noktadan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam eden, Sazlıbosna Köyü'nü geçerek Dursunköy'ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyü'nü geçtikten sonra Terkos Gölü'nün doğusunda Karadeniz'e ulaşıyor.

152 MİLYON METREKARE

Güzergahta yer alan projenin mülkiyet analizine göre, 45 kilometre uzunluğundaki bölgede arazilerin büyük bir kısmı şahıs ve şirketlere ait görünüyor. Kanal İstanbul projesi güzergahında toplam 8 bin 300 parsel bulunuyor. Bu parsellerin 5 bin 908'inin yani yüzde 71'inin özel mülkiyet. Yüzde 7'sinde ise diğer kamu kuruluşlarıyla ortak olan şirketlere ait paylar bulunuyor. Kanal İstanbul'un geçeceği güzergah 152 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor.

800 MİLYAR DOLARLIK RANTI İSTİYORLAR

Kanal İstanbul'a yapılan itirazlara ve tepkilere her gün yenileri ekleniyor. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Medet Güney çarpıcı iddialarda bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre Güney, şunları söyledi: “Bu bir kanal projesi olmanın ötesinde Kanal İstanbul yeni bir şehir projesidir. Buradan gelecek olan 800 milyar dolarlık bir kâr var. Hükümetin temel kaygısı bu kârı almaktır. Projenin içindeki terimlerden o bölgedeki insanların uzaklaştıracağını anlayabiliyoruz. Sadece insanlarla kalmayacak, bölgedeki canlıları da yaşam alanlarından uzaklaştıracaktır.”

İŞTE YENİ ŞEHRİN DETAYLARI

Kanalın etrafında kurulacak yeni şehir projesi için çalışmalar tamamlandı. Plana göre Arnavutköy'deki tarım arazileri yapılaşmaya açılıyor. Havalimanının yanındaki 2.2 milyon metrekare alana teknoloji üssü kurulması hedefleniyor. Baklalı bölgesinde sağlık turizmine yönelik faaliyetlerin yer alabileceği bir yer tasarlandı.

O PROFESÖRE BÜYÜK ÖDÜL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında önceki gün Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için inceleme başlatılırken, daha ağır eleştirilerde bulunan Prof. Sadettin Ökten'e Cumhurbaşkanlığı tarafından, 2020 yılı ‘Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'' verildi.

“İslami kesimin medeniyet önderi' olarak gösterilen Prof. Ökten, “Kanal İstanbul'un taraftarları, bundan iyi para kazanacaklarını biliyor ve bu yüzden de projenin hayata geçmesini istiyor. Mühendislikte kazı işi çok iyi para kazandırır ve suistimale de çok açıktır. Bunun yapacağı değişimin büyük olacağı ortada. Bunu düşünmek beni korkutuyor. Şu anda AKP'nin ileri gelenleri 50-60 yaşında insanlar. Tekke terbiyesinden geçmiş olsalardı, bu gökdelenler dikilmez, Tayyip Bey de Kanal İstanbul'u aklına bile getirmezdi'' açıklaması yapmıştı. 78 yaşındaki Sadettin Öktem, İTÜ İnşaat Mühendisliğini bitirdi, İslam medeniyeti konularındaki araştırmaları ile dikkat çekti.

ÖKTEN KİTABINDA KANALI BÖYLE ELEŞTİRDİ: