Kanal İstanbul güzergahında temizlik başladı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 2011 yılında çılgın proje olarak sunduğu Kanal İstanbul Projesi, toplumsal hayatın içinde ve siyaset kurumunda gündemi fazlaca meşgul etmeye devam ediyor.

Son olarak, Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergahta, aşırı yağışların meydana getirdiği su göletleri oluşurken, havadan çekilen görüntülerde güzergah üzerindeki Sazlıdere'de kepçeler tarafından balçıktan temizleme çalışmalarının başladığı ortaya çıktı.

Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli hattını oluşturuyor.

40-45 KİLOMETRELİK HAT

Kanal güzergahı üzerinde bulunan gecekondular, TIR garajları ve bostanlar bulunurken, bir çok alan sazlıkların içerisinde yer alıyor.

Toplam uzunluğu 40- 45 kilometre olması beklenen Kanal İstanbul Projesi, iktidar cephesinden İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçilmesi için yapılacağı öne sürülüyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'un kent dokusuna, tarihine ve ekolojik sisteminde yaratacağı olumsuz etki nedeniyle projeyi cinayet olarak nitlendiriyor. (İHA)