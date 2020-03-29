Kanal İstanbul Projesi’ne koordinatör mü olacak?

Turhan, AKP iktidarı döneminde Karayolları Genel Müdürlüğü yaptı. Ulaştırma eski Bakanı Binali Yıldırım'la pek anlaşamadığı bilinen Turhan, 2015'e kadar bu görevi yürüttü.

Görevden alınınca Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na getirildi. Mühendis olmasına rağmen cumhurbaşkanı kontenjanından 2 Ekim 2015'te Danıştay üyeliğine atandı. FETÖ darbe girişimi sonrası emekliye ayrıldı.

Turhan'ın görevden alınması değişik yorumlara neden oldu. Turhan'ın görevden alınmasıyla ilgili kulislerde “Cumhurbaşkanı, ısrarla sürdürdüğü Kanal İstanbul Projesi'nin başına getirmek için görevden aldı.

Yeni Bakan ile koordineli olarak Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirecekler” iddiaları gündeme geldi.

Ayrıca, Kanal İstanbul ihalesinin geç yapılmasına Cumhurbaşkanı'nın tepki gösterdiği; Turhan'ın ise Maliye'den izin alamadığı için bu gecikmenin olduğunu öne sürdüğü bildirildi.

Turhan'ın SÖZCÜ'nün manşetten duyurduğu TCDD genel müdürü ve kritik bazı personelin FETÖ'cü olduğuna ilişkin iddialara rağmen bu kişileri görevde tutmasının da görevden alınmasında etkili olduğu belirtildi.